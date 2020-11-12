كشف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، تفاصيل انقلاب «أتوبيس القصير»، مؤكدا أنه عاين موقع الحادث، موضحا أن الأتوبيس كان متجها من مدينة القصير إلى سفاجا على متنه 41 راكبا.
وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن السائق كان من المفترض أنه يأخذ الطريق المواجه له لكنه أخذ دوران بشكل حاد قبل أن ينقلب على ظهره، ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 39 شخصًا بما فيهم السائق، والحالات معظمها مستقرة.
وعن سبب قراره صرف شهر مكافأة لعاملي مستشفى القصير، قال إن إدارة المستشفى لم تطلب أي دعم وأجرت عمليات جراجية عاجلة للمصابين فورا ما ساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.
إقرأ أيضا.. خاص لـ تحيا مصر: إصابة رئيس أكاديمية كرة اليد بالزمالك بفيروس كورونا وغلق الأكاديمية
وفي سياق مغاير، أعلن حنفي، التصديق على كشوف عدد من المواطنين لتسليمهم 174 وحدة سكنية كاملة التشطيب مقابل مبالغ رمزية.
وأضاف أنه سيتم تسليم المواطنين المتضررين وحداتهم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن الوحدة مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.
ونفى المحافظ، رصد أي إصابات بفيروس كورونا داخل مدارس المحافظة.
وعن حالة الطقس المتوقعة في المحافظة، قال حنفي، إنه خلال الفترة من شهر نوفمبر حتى فبراير تكون هناك توقعات بحدوث السيول، مؤكدا استعداد المحافظة لأي أخطار أو كوارث بالتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر تفاصيل انقلاب أتوبيس القصير بالبحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.