تحيا مصر ينشر تفاصيل انقلاب أتوبيس القصير بالبحر الأحمر

كشف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، تفاصيل انقلاب «أتوبيس القصير»، مؤكدا أنه عاين موقع الحادث، موضحا أن الأتوبيس كان متجها من مدينة القصير إلى سفاجا على متنه 41 راكبا.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن السائق كان من المفترض أنه يأخذ الطريق المواجه له لكنه أخذ دوران بشكل حاد قبل أن ينقلب على ظهره، ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 39 شخصًا بما فيهم السائق، والحالات معظمها مستقرة.

وعن سبب قراره صرف شهر مكافأة لعاملي مستشفى القصير، قال إن إدارة المستشفى لم تطلب أي دعم وأجرت عمليات جراجية عاجلة للمصابين فورا ما ساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.



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