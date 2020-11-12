بنك مصر يحسم الجدل حول فائدة شهادة آمان.. تعرف عليها

حسم بنك مصر الجدل حول فائدة شهادة آمان المصريين الذي كان يقبل عليها الكثير من المواطنين لما توفره من فوائد مرتفعة، وبعد القرارات التى اتخذها البنك المركزي بشأن تخفيض الفوائد على شهادات الإدخار، تساءل عملاء بنك مصر عن فوائد شهادة آمان.

شهادة آمان من بنك مصر

خفض بنك مصر فوائد شهادة آمان حتى تصل إلى % سنوياً بدلًا من 16% سنويًا، لكنها تعتبر من أكبر فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار.

وأشار بنك مصر إلى أن يستمر العملاء الذين قاموا بشراء شهادة أمان المصريين في وقت سابق، في الحصول على عائد 16%، وفقاً لتاريخ استحقاقها.

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ماهي شهادة آمان من بنك مصر وتفاصيلها؟

- نوع العملة الجنيه المصري

- تبدأ من 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- يلتزم العميل بالحد الأقصى للشراء مبلغ 2500 جنيه مصري.

- مدة الشهادة 3 سنوات تسري اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء

- حق الشهادة للمصريين من الأفراد الطبيعيين من سن 18 سنة حتى 59 سنة

- يجوز استرداد الشهادة في أي وقت دون الالتزام بفترة 6 شهور.

- تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل (القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط إن وجدت)

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.

