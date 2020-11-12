شاهد.. تداول فيديو لمواطن يطرد والدته: انتي أم عاقة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لمواطن من محافظة الشرقية يطرد هو وزوجته أمه القعيدة من المنزل ويتركها تغادر على السلم وهي تزحف سعيا منها إلى الخروج من المنزل، وذلك حسب منشورات المتداولين.

ويظهر في الفيديو صوت المواطن وزوجته وهما يتهكمان ويتنمران على والدته القعيدة وهي تهم بالنزول، مع ترديده ألفاظ خارجة، وطلب زوجته وقف تصويرها، مرددا: أمي عاقة إنتي أم عاقة مش أنا اللي ابن عاق.



واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أعمال للمواطن وطالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل والبحث عن الأم القعيدة.