حسام عبد المقصود يفوز بجائزة الصحة والعافية

حصل الدكتور حسام عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريكية، على جائزة الصحة والعافية من اتحاد المنظمات بالولايات المتحدة. ويتسلم الدكتور حسام عبد المقصود، خبير الدواء، المستشار الطبي لبعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، الجائزة يوم 20 نوفمبر الجاري في حفل يقيمه الاتحاد لتوزيع جوائز شركاء المجتمع الافتراضي 2020. واتحاد المنظمات معنيّ بالخدمات الاجتماعية غير الربحية، ويدير برامج تركز على مساعدة الأشخاص؛ ليصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعاتهم. ويعمل الاتحاد لأكثر من 35 عامًا على تحسين الخدمات للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم عبر خدمات التعليم والمعلومات والإجراءات التشريعية وتطوير البرامج.

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