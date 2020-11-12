انت الان تتابع تفاصيل خبر مدبولي يقرر منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة بالمحافظات و13 إجراء استعداداً للموجة الثانية لكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر رئيس الوزراء اليوم قراراً بشأن تعطيل الدراسة، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي ناقش العديد من القضايا والملفات الهامة، وتم إصدار بيان رسمي بذلك ونشره على صفحة رئاسة مجلس الوزراء.

منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة و13 إجراء استعداداً للموجة الثانية لكورونا

وتطرق الإجتماع إلى موعد إخلاء جميع المقرات الحكومية بالقاهرة عقب الإنتقال لعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على غلق أي محلات لا تلتزم بالإجراءات الإحترازية المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.

كما منح الدكتور مصطفى مدبولي سلطة تعطيل الدراسة للمحافظين، ولكل محافظ في محافظته تقدير ذلك على حسب الظروف على أرض الواقع، وذلك للتخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيزرة بالمحافظات حال سقوطها، للتمكن من التعامل مع مياه الأمطار، وكان العديد من المحافظين أصدر قرارات خلال موجة الطقس السيئ السابقة بتعطيل الدراسة، مثل محافظة الإسكندرية ومطروح وغيرهما.

وفي سياق متصل قامت وزيرة الصحة اليوم باستعراض باستعراض آخر تطورات وباء كورونا في مصر، وأوضحت الوزيرة أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة ببالفيروس تتراوح أعمارهم من 30 إلى 50 سنة، وبنسبة 30.7% من أجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والفئات الأعلى في الوفاة من سن 60 سنة، وأعلنت الصحة عن 13 إجراء جديد لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، ولمعرفة هذه الإجراءات من خلال هذا الرابط.