الملك سلمان يفتتح أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي ويؤكد على تمكين المرأة

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال الملك سلمان إن رؤية المملكة 2030 هي خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، مضيفا: نستعد حاليا لمرحلة دفع عجلة الإنجاز التي تتسم بتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ.



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وتابع: "يسرنا أن المملكة اليوم أصبحت الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا من بين 190 دولة وفقا للبنك الدولي، وأن المملكة حققت المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا، في تقرير البنك الدولي بشأن المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020 ".