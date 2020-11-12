الملك سلمان يدعو المجتمع الدولي إلى أخذ موقف حاسم من إيران ويستنكر أعمال الحوثي الإرهابية

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال إن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن.

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واستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً القوانين الدولية بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدين دعم الشعب اليمني الشقيق لاستعادة سيادته واستقلاله بواسطة سلطته الشرعية.