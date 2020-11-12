رئيس هيئة الثورة السمكية يكشف تفاصيل دخول أول مستثمر أجنبي في بحيرة البردويل

قال صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثورة السمكية، إن بحيرة البردويل هي أول بحيرة مصرية يستثمر فيها أجنبي بعد إعلان الحكومة اليوم عن دخول مستثمر بلجيكي لتطوير البحيرة.
وأكد مصيحلي، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن بحيرة البردويل من أهم البحيرات الشمالية في مصر التي توليها الرئاسة والحكومة أهمية كبيرة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بجهد كبير في هذا الملف بالاشتراك ووجه مؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة منها.
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وأشار رئيس هيئة الثورة السمكية، إلى أنه الحكومة تستهدف إنتاج 50 ألف طن أسماك، بعد دخول المستثمر البلجيكي لتطويرها بعدما كانت تنتج 2600 طن فقط.
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