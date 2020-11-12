الصحة: إيجاد لقاحات كورونا مبشرة للعالم.. ويجب استمرار الإجراءات الاحترازية

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن أخبار إيجاد لقاحات فيروس كورونا مبشرة للعالم بأكمله، ولكن من الضرورى الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.





وأضافت نهى عاصم، فى مداخلة هاتفية بالإعلامى عمرو خليل، عبر برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سي": "11 لقاحا حول العالم وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب". وأكدت متابعة وزارة الصحة بصورة دورية لكل نتائج لقاحات كورونا الجارى العمل على تطويرها تمهيدا لإنتاجها. إنفوجراف : هانى الناظر .. بـ 8 خطوات ابعد عن كورونا تبعد عنك كما أكدت فتح قنوات اتصال مع الشركات العاملة على إنتاج لقاحات كورونا فى كل أنحاء العالم. وشددت نهى عاصم، على أن التوصل إلى لقاح لا يعنى التخلى عن الإجراءات الاحترازية التى أثبتت فعاليتها فى الحد من انتشار العدوى.

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