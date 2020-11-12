أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه من المتوقع أن تكون مصر من بين 22 دولة في إقليم شرق المتوسط زيادة في عدد إصابات كورونا، رغم أن كانت الحالات فيها مستقرة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت طلعت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن هناك عدد من الدول حدث فيها زيادة رهيبة رغم أنها وصلت لحالات صفرية لفترة طويلة، مثل الأردن والمغرب.
وأشارت، إلى أن هناك تخوف من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة من نهاية شهر نوفمبر الجاري، إلى نهاية شهر فبراير أو مارس.
اقرأ أيضًا..منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص لقاح فيروس كورونا
كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.