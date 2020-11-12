الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في مصر

أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه من المتوقع أن تكون مصر من بين 22 دولة في إقليم شرق المتوسط زيادة في عدد إصابات كورونا، رغم أن كانت الحالات فيها مستقرة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت طلعت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن هناك عدد من الدول حدث فيها زيادة رهيبة رغم أنها وصلت لحالات صفرية لفترة طويلة، مثل الأردن والمغرب.

وأشارت، إلى أن هناك تخوف من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة من نهاية شهر نوفمبر الجاري، إلى نهاية شهر فبراير أو مارس.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

