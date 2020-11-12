خبير استراتيجي: صعود بايدن يجبر أردوغان على التراجع عدة خطوات

توقع بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوات عديدة مع صعود الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وأوضح عبدالفتاح في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن أردوغان قلق للغاية من صعود بايدن للسلطة، لافتا إلى أن تركيا حتى الآن تتريث في تهنئة بايدن على أمل عودة ترامب مرة أخرى الذي لديه علاقة خاصة مع الرئيس التركي.
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وأشار الخبير بمركز الأهرام، إلى أن بايدن سبق وأرسل رسائل سلبية ضد النظام التركي عبر عدة تصريحات رفض خلالها بايدن الانتهاكات التركية بحق الأكراد.
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