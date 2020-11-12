بعد إهانته لها .. سيدة تطالب بالإفراج عن ابنها : هو اللى موكلنى ومشربنى

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو آخر للسيدة، وهى تبكى خارج مركز شرطة أبو حماد، مبدية رغبتها فى التصالح مع ابنها، كما أكدت أنها لا تريد أن يتعرض للسجن.

وقالت السيدة خلال الفيديو: "مش بيهينى.. هو اللى مربينى وموكلنى ومشربنى وقاعدة معاه من وقت ما أبوه مات.. وأنا قاعدة مستنياه".

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد فى الشرقية، قد ألقت القبض على الشاب صاحب مقطع الفيديو الذى يهين فى والدته القعيدة بإجبارها على نزول السلم زخفًا لإرضاء زوجته، بقرية العباسة.