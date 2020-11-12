أحمد موسى: أردوغان بيتكلم أكثر من المذيعين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان الذي يقتل المواطنين في سوريا وليبيا ادعى أنه ليس لديه أعداء في المنطقة.

وعلق موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس التركي بشأن ضرورة فتح قنوات دبلوماسية مع كل الدول، قائلا: «ده مش أردوغان اللي يقول كل ده.. أردوغان اللي قال هحتل العراق وسوريا النهادرة مش بتاع شهر 6 أو الشهور اللي فاتت.. اللهم أجعله خير»

وعزا سبب تراجع أردوغان لتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي أعلن أنه سيتخذ إجراءات ضد «الديكتاتور أردوغان».

وأضاف موسى أن الرئيس التركي هو «أكثر رئيس يتكلم في العالم أكثر من المذيعين».

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