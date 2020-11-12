مستشار الرئيس للصحة: تعاقدنا على كمية جيدة من لقاح كورونا.. والمهم اختباره

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا صنع فى ألمانيا وهو أحد لقاحات المرحلة الثالثة فى التجارب الإكلينكية، ومصر تعاقدت على حصة مضمونة وجيدة منه.





وأوضح فى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية الأولى المصرية، قائلا:"لم نرى ورقة علمية أو بحث علمى فى إحدى المجلات العملية يتحدث عن هذا اللقاح، كما اعتدنا". وأكد مستشار الرئيس، أن مصر قد تضاعف الكمية من هذا اللقاح إذا احتجنا ذلك، لكن المهم فى الأمر اختبار هذا اللقاح وضمان عدم وجود آثار جانبية، مشيرا إلى أن مؤسسات علمية طبية ستعطى الضوء الأخضر لبدء استعمال لقاح شركة فايزر.

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