الليلة.. بوسي تكشف تفاصيل مشاكلها مع والدها لأول مرة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، في برنامجها "معكم"، الفنانة بوسي، لتكشف العديد من الأسرار التي شغلت تفكير الجمهور على مدار الفترة الماضية حول علاقة بوسي بوالدها.

كان قد كشف محمد شعبان والد الفنانة بوسي، عن إهمال ابنته له على الرغم من حاجته لها بعد تدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على توفير نفقات علاجه لتقدمه في العمر، عبر العديد من البرامج التليفزيونية.

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وأعربت بوسي، عن انزعاجها لما يحدث في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، قائلة: "أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خصوصًا أنى لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين".