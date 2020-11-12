فرح علي تحتفل بخطوبة ابنة عصام الحضري

ونشرت فرح علي، صورة مع شاهندة من حفل خطوبتها، معلقة عليها "اجمل خطوبة لحبيبتي القمر شاهندة الحضري ربنا يتمملكوا على خير حبيبتي".

ولفتت ابنة الحضري الأنظار بإطلالتها في حفل الخطوبة، وارتدت فستانا "أوف وايت" قصيرا للغاية، واتسم التصميم بأنه ذو أكمام مكشوفة ومطرز بالكامل ما زاد من أناقتها، كما تميز الفستان بالريش وبصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وتزينت ابنة الحضري بمجموعة من المجوهرات العصرية والجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ابنة الحضري بخصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.