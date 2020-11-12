مصر للطيران: 45 رحلة دولية وداخلية لنقل 5100 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 45 رحلة دولية، اليوم الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من الرياض، بيروت، أكرا، جدة، ندچمينا، لاجوس، أبوچا، الدمام، لندن، موسكو، دبى، أبوظبى، باريس، اسطنبول، نيويورك، البحرين، بغداد، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبى، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5100 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.