طقس الخميس: استمرار سقوط الأمطار ببعض المناطق.. وعظمى القاهرة 24

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية نهارا، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.





ووفقا لخبراء الأرصاد، يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بمنخفض جوى على البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى يان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 16

وادى النطرون 24 16

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 22 15

السلوم 21 15

سيوة 22 13

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 25 18

السويس 25 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 25 17

نخل 24 11

نويبع 26 21

طابا 24 18

كاترين 20 09

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 27 18

مرسى علم 28 19

الفيوم 25 14

بنى سويف 25 14

المنيا 25 12

أسيوط 26 14

سوهاج 27 14

قنا 28 14

الأقصر 28 14

أسوان 28 15

أبو سمبل 28 15

الوادى الجديد 28 13

شلاتين 30 22

أبو رماد 29 23

حلايب 28 24

رأس حدربة 28 24