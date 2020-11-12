فيديو .. مصطفى الفقى يوضح موقف بايدن من ملف سد النهضة

وأوضح الدكتور مصطفى الفقى، خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن هاتين النقطتين هما درجة تعامل إدارة بايدن مع جماعة الإخوان الإرهابية، وملف سد النهضة.

وأضاف الفقى: "ترامب رغم سوءاته كان متعاطفًا مع الموقف المصرى فى أزمة سد النهضة".

ورأى "الفقى"، أن بايدن لن يسير على هذا النهج، نظرًا لأن أصوات الأمريكيين من أصل إفريقى كانت عاملًا كبيرا فى فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وتابع: "بايدن يرى أن التضييق على الإخوان يعتبر تضييقًا على المعارضة وهذا أمر غير صحيح"، لافتا إلى أن الإخوان نجحوا فى إقناع العقل الأمريكى بأنهم محسوبون على التيار المعارض فى مصر.