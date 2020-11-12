شاهد .. الفقى : بايدن لن يتراجع عن أى قرار لـ ترامب تجاه إسرائيل

وأوضح الدكتور مصطفى الفقى خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن هناك حدًا أدنى من الولاء لإسرائيل، تتسابق كل القوى السياسية الأمريكة على المضى فيه.

وأكد أنه لا يمكن أن يحدث تراجع من الرئيس المنتخب جو بايدن أو أى إدارة أمريكية، عن موقف إيجابى للولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وذلك فى إشارة إلى اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.