بطلة فيديو تعرض أم للإهانة بيد نجلها لإرضاء زوجته:كنا بنهزر افرجوا عن ابنى

نفت الحاجة "فكرية مصطفى البهواشى"، ما تداول بشأن تعرضها للإهانة على يد نجلها بقرية كفر أبونجم مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، قائلة للأجهزة الأمنية، إن الفيديو المتداول عندما تم تصويره كان على سبيل المزاح ومر عليه أكثر من ثمانية أشهر، وأنها لا تتهم نجلها بشىء، وتطالب بالإفراج عنه، لتكشف بذلك مفاجأة جديدة فى الواقعة التى أثارت غضب واستنكار الشارع المصرى بشكل كبير، حسبما ظهر فى الفيديو المتداول عبر وسائل السوشيال ميديا.





وتابعت الحاجة "فكرية"، لتوضح حقيقة الفيديو، قائلة: نظرا لوجود خلافات حديثة بين ابنتها "منى" وشقيقها "سعيد" قامت الأولى على إثرها بنشر هذا الفيديو. وأوضحت، أنها تقيم مع نجلها منذ وفاة والده والأمر كان هزار، صورته ابنتها "منى" منذ سنة، وأن نجلها ساعدها فى تأدية العمرة وفريضة الحج أكثر من مرة. وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد أمن الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على" سعيد. غ " الشاب الذى ظهر فى مقطع فيديو وهو يهين والدته المسنة بقرية العباسة مركز شرطة أبوحماد، وتم اصطحابه إلى ديوان المركز لسؤاله فى الفيديو المتدوال الذى يهين فيه والدته المسنة من أجل زوجته. وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهى عاجزة عن الحركة ليرضى زوجته.

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