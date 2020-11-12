نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
علق الفنان محمد رمضان على تصريح الفنان الكبير عزت العلايلى بأن محمد رمضان مريض شهرة وهو ليس نمبر ون.
ونشر محمد رمضان عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام تصريح الفنان عزت العلايلى بجوار صورته وكتب استاذ عزت العلايلى " وقام محمد رمضان بتشغيل أغنية" السلطان ".
أحيت الاعلامبة بوسي شلبي الذكرى الرابعة لوفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز.
ونشرت بوسي شلبي صورة للفنان محمود عبد العزيز وعلقت قائلة " أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الانصات 4سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل".
نعى حسين الجسمي وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان.
وكتب الجسمى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "تعازينا القلبية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولسمو ولي عهده ولأهلنا وأشقاؤنا في مملكة البحرين في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إنا لله وإنا اليه راجعون".
علق الفنان نبيل الحلفاوي على شفاء الفنانه نشوى مصطفى من فيروس كورونا المستجد
وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "٧نشوى بكل الصدق والعرفان تحكي عن بسالة وتفاني الأبطال المقاتلين في هذه المعركة الشرسة. حماهم الله هم وأسرهم وجازاهم خيرا بقدر عطائهم.وحمد لله على سلامتك."..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يرد على تصريح عزت العلايلي.. وبوسي شلبي تحيي الذكرى الرابعة لوفاة محمود عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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