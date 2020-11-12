موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يرد على تصريح عزت العلايلي.. وبوسي شلبي تحيي الذكرى الرابعة لوفاة محمود عبد العزيز

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

علق الفنان محمد رمضان على تصريح الفنان الكبير عزت العلايلى بأن محمد رمضان مريض شهرة وهو ليس نمبر ون.

ونشر محمد رمضان عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام تصريح الفنان عزت العلايلى بجوار صورته وكتب استاذ عزت العلايلى " وقام محمد رمضان بتشغيل أغنية" السلطان ".

أحيت الاعلامبة بوسي شلبي الذكرى الرابعة لوفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز.

ونشرت بوسي شلبي صورة للفنان محمود عبد العزيز وعلقت قائلة " أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الانصات 4سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل".

نعى حسين الجسمي وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان.

وكتب الجسمى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "تعازينا القلبية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولسمو ولي عهده ولأهلنا وأشقاؤنا في مملكة البحرين في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ‏إنا لله وإنا اليه راجعون".

علق الفنان نبيل الحلفاوي على شفاء الفنانه نشوى مصطفى من فيروس كورونا المستجد

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "٧نشوى بكل الصدق والعرفان تحكي عن بسالة وتفاني الأبطال المقاتلين في هذه المعركة الشرسة. حماهم الله هم وأسرهم وجازاهم خيرا بقدر عطائهم.وحمد لله على سلامتك."..