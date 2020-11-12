نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها على النحو التالي:
كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن الموعد المبدئي لختام مسابقة كأس مصر هذا الموسم الذي يتبقى فيها سبع مباريات بواقع أربعة مباريات في دور ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي بجانب المباراة النهائية.
بدموع منهمرة وأعصاب متفاوتة، ناشدت السيدة صاحبة واقعة الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعى والمعروف بـ "إجبار والدته على الزحف"، أمام مركز شرطة أبو حماد، المسئولين بإخلاء سبيل نجلها بعد القبض عليه.
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار رونالد كلاين رئيسًا لموظفي البيت الأبيض.
أفادت مواقع إعلام عالمية، بأن موقع "يوتيوب" الأمريكي، تعرض لمشكلات فنية تسببت في تعطله في العديد من أرجاء العالم.
أفاد موقع "كوك بولتيلكل ريبورت" الأمريكي، بأن بعض الولايات الأمريكية أقرّت النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة.
تحتفل اليوم الخميس 13 نوفمبر، الفنانة مايا دياب، بعيد ميلادها الـ 40، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وتعد من النجمات اللاتى يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان بسبب الجرأة في الإطلالات والتصريحات أحيانًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر.. وشيرين عبد الوهاب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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