حدث ليلا.. الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر.. وشيرين عبد الوهاب...

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها على النحو التالي:

علق الإعلامي احمد موسى، على دعوة الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان للمصالحة مع دول المنطقة العربية ومنها مصر في ظل الأزمات التي تمر بها تركيا.

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن الموعد المبدئي لختام مسابقة كأس مصر هذا الموسم الذي يتبقى فيها سبع مباريات بواقع أربعة مباريات في دور ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي بجانب المباراة النهائية.

بدموع منهمرة وأعصاب متفاوتة، ناشدت السيدة صاحبة واقعة الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعى والمعروف بـ "إجبار والدته على الزحف"، أمام مركز شرطة أبو حماد، المسئولين بإخلاء سبيل نجلها بعد القبض عليه.

وسائل إعلام تكشف اسم رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد في إدارة بايدن

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار رونالد كلاين رئيسًا لموظفي البيت الأبيض.