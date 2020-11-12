انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في مصر والأعمار الأكثر إصابة ونسب الوفيات بكورونا في الأطفال والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تشديدات حكومية على الإلتزام الكامل بجميع الإجراءات الإحترازية، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات على عدم الإلتزام، وغلق المحلات التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية، وتأتي هذه الإجراءات تخوفاً من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة فقد تم تسجيل 122 حالة تعافي جديدة بزيادة 21 حالة مقارنةً بالأمس، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 100662 حالة، وتؤكد الصحة دائماً على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 227 حالة إصابة جديدة، بانخفاض 5 حالات عن الأمس، وبهذا ارتفع مؤشر إجمالي الإصابات بكورونا منذ فبراير الماضي وحتى الآن لـ109881 حالة.

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كما سجلت الصحة اليوم 11 حالة وفاه جديدة، لترتفع الوفيات إلى الآن لـ 6405 حالة، كما كشفت وزيرة الصحة أمام مجلس الوزراء عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بكورونا تتراوح أعمارهم من 30 إلى 50 سنة، وذلك بنسبة 30.7% من أجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أما الفئات الأعلى في الوفاة فهم من سن 60 سنة، أنا نسبة الوفيات بكورونا في الأطفال فلا تتعدى الـ1%.