نشرة صباحك ومطرحك المرورية .. زحام فى كوبرى الحدائق ومحور 26 يوليو

وأضاف يونس، خلال تقديمه برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح يونس، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الطرق الدائرية القادمة من الزراعى والمتجهة لنفق السلام، كذلك الأمر عند منطقة الكونيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية والمتجه للمنيب، كما شهد أعلى الأوتوستراد المتجه للبساتين بعض الأحجام المرورية أيضا.

ونصح يونس بالابتعاد أيضا عن محور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان والمتجه للشيخ زايد بسبب وجود بعض الكثافات، مفضلا سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الأحجام المرورية أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

وأشار يونس إلى وجود بعض الكثافات التى ظهرت بشارع السودان أمام مترو الجامعة، كذلك الأمر بمنزل محور صفط والمتجه لشارع ثروت مفضلا سلوك محور أحمد عرابى.

كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور جوزيف تيتو لذلك يفضل سلوك جسر السويس كبديل جيد، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى المطرية المتجه لحلمية الزيتون.