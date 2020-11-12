حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 13-11-2020

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13-11-2020

مهنياً: حاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك بين الآخرين

عاطفياً: تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية

صحياً: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين

حظك اليوم برج الثور الجمعة 13-11-2020

مهنياً: تنجذب إلى زميل ناضج تعدّه مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات وتضطر إلى الحسم

عاطفياً: كُن عاقلاً وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة.

صحياً: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جداً

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 13-11-2020

مهنياً: يشهد هذا اليوم تواصلاً ممتازاً وتمريراً لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية

عاطفياً: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصاً أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك

صحياً: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-11-2020

مهنياً: التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ

عاطفياً: لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مجبراً على بذل المزيد

صحياً: لا تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، المهم أن تحافظ عليها على المدى الطويل

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 13-11-2020

مهنياً: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين

عاطفياً: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه

صحياً: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13-11-2020

مهنياً: يضفي عليك هذا اليوم سحراً خاصاً وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها

عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود

صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 13-11-2020

مهنياً: تبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم

عاطفياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة أخيراً

صحياً: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية جداً

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13-11-2020

مهنياً: قد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، او تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم تكن محسوبة

عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه

صحياً: لا تتردّد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك

حظك اليوم برج القوس الجمعة 13-11-2020

مهنياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده

صحياً: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13-11-2020

مهنياً: تشتت أفكارك يجعلك في حال من الضياع، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين

عاطفياً: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات وتستعيدان الذكريات السعيدة

صحياً: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلباً على صحتك

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13-11-2020

مهنياً: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك

عاطفياً: لا تكن هجومياً مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك

صحياً: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجاً ناجحاً

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-11-2020

مهنياً: تتحسن الأمور تدريجياً وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.

عاطفياً: الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد يؤثر سلباً في العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد لنمو العظام