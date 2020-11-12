رغم كورونا.. أليانز مصر تحقق قرابة 500 مليون جنيه أرباحا

أعلنت شركة أليانز مصر عن نتائج أعمالها للعام المالي 2019/2020، حيث نجحت الشركة، رغم تداعيات جائحة كورونا، في تحقيق ربحية مشهودة والنمو بمعدلات نشاطها بنحو 35% لتأمينات الحياة ونسبة 29% لتأمينات الممتلكات، وذلك مقارنة بالعام السابق.

في هذا الصدد، صرح أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر: "منذ تأسيس أليانز مصر عام 1976، دائمًا ما ننظر لعملائنا باعتبارهم شركاء نجاح ونضع احتياجاتهم نصب أعيننا وفي مركز أولوياتنا، من هنا، نجحت الشركة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا بل والوصول بإجمالي استثماراتها إلى 13.5 مليار جنيه وتحقيق أرباح تصل إلى 490 مليون جنيه والنمو بإجمالي حجم أعمالها إلى 5.35 مليار جنيه، فضلًا عن التزامها بدفع تعويضات تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك وفاءً منا بعهودنا نحو عملائنا وتعزيزًا من ريادتنا لقطاع التأمين في مصر".



وأضاف حجازي: "هذا وتسعى الشركة من خلال خططها التوسعية إلى تغطية عدد أكبر من محافظات الدلتا والصعيد في المستقبل القريب".

وانتقالًا إلى الصعيد العالمي، كشف حجازي عن التصنيفات العالمية التي نالتها مجموعة أليانز العالمية عن استحقاق والتي تعكس قوة الملاءة المالية وكفاءة الأداء للمجموعة العالمية خلال العام المالي 2019/2020، حيث عقب قائلًا: "بفضل استراتيجيتها الراسخة، تصدرت مجموعة أليانز العالمية المركز الأول كأفضل علامة تجارية ضمن شركات التأمين عالميًا، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتقرير مؤسسة "انتربراند" لأفضل العلامات التجارية العالمية".



وأضاف حجازي: "استطاعت المجموعة أيضًا المحافظة على تصنيفها الائتماني الإيجابي من قبل 3 من أكبر مؤسسات التقييم الائتماني العالمية وهما ستاندرد آند بورز وموديز وايه إم بست، رغم جائحة كورونا، حيث حصدت المجموعة في مجال القوة المالية لشركات التأمين على تصنيف AA من ستنادرد أند بورز، وAa3 من موديز وA+ من ايه إم بست".

في سياق متصل، أوضح محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر: "حققت أليانز للتأمين - مصر نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال 2020 بحوالي 29% لتبلغ نحو 1,1 مليار جنيه مقابل 884 مليون جنيه خلال عام 2019".



وقال مهران: "بلغت الأرباح المحققة قرابة 139 مليون جنيه، بنسبة زيادة 52% عن العام السابق، فيما ارتفع حجم استثمارات الشركة بنسبة 16% ليبلغ نحو 1,4 مليار جنيه مقابل 1,2 مليار جنيه في العام السابق، كما زادت إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 28% لتبلغ نحو 488 مليون جنيه مقابل 381 مليون خلال فترة المقارنة".



وأرجع الفضل – بعد توفيق الله - إلى ثقة العملاء فى شركة أليانز ومجهود الزملاء بالشركة.

وأضاف مهران: "قامت أليانز كعادتها بتقديم حلول تأمينية جديدة ضد المخاطر الإلكترونية تعرف باسم Cyber Insurance لتأمين مخاطر القرصنة الإلكترونية لصالح البنوك والمؤسسات المصرفية، مع استمرار أليانز فى تقديم خدماتها التأمينية التقليدية مثل تأمين السيارات والتأمين الطبى والتى لاقت استحسانًا من قبل العملاء وشركاء النجاح من وسطاء التأمين".

من ناحية أخرى، أوضح مهران استراتيجية العمل طويلة الأجل فى الشركة والتي ترتكز على خدمة العميل أولًا والتوسع فى التحول الرقمى digitalization –وفقًا لخطة الدولة، مؤكدًا أن لدى أليانز مصر رصيد كبير فى هذا الشأن مسلطًا الضوء على استثماراتها الكبيرة، والتي تمكنها من الحصول عند الحاجة إلى الدعم من الشركة الأم باعتبارها من أكبر شركات التأمين على مستوى العالم.

من جانبه، قال تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر: "نظرًا لثقة عملائنا التي دائمًا ما نعتز بها، حققت أليانز لتأمينات الحياة - مصر معدلات نمو قياسية خلال العام المالي 2019/2020، إذ حققت 4,2 مليار جنيه أقساط مكتتبة، مقابل 3,1 مليارعن العام 2019، بنسبة نمو بلغت 35%، كما ارتفع إجمالي استثمارات الشركة لتبلغ 12 مليار جنيه في 2020، مقابل 10 مليار جنيه عن العام السابق بنسبةنمو بلغت نحو 22%، وزاد إجمالي حقوق المساهمين بنحو 34% لتبلغ 1,4 مليار جنيه خلال 2020، مقابل مليار جنيه عن عام السابق".

وأضاف تاوضروس: "نفتخر بمساهمة أليانز لتأمينات الحياة - مصر في مبادرة الشمول المالي للدولة المصرية، إذ تقدم الشركة حلولًا تأمينية مبتكرة وفعالة لضمان سهولة حصول الأشخاص غير القادرين على خدمات تأمينية ملائمة لاحتياجاتهم. لذا قمنا بالاشتراك مع مؤسسة متخخصة في التمويل متناهي الصغر بتقديم برنامج تأميني بتكلفة زهيدة يغطي حاليًا اكثر من نصف مليون مصري في جميع محافظات مصر خلال العام 2020. هذا وستعلن أليانز لتأمينات الحياة - مصر عن إبرامها لاتفاقية جديدة للتأمين البنكي مع إحدى البنوك الكبيرة والمتميزة، على أن يتم الإفصاح عنها قريبًا بإذن الله".

وانطلاقًا إلى النشاط المجتمعي والتنموي لشركة أليانز مصر، صرح مينا عبد الشهيد، الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة أليانز بمصر قائلًا: "إيمانًا منا بأهمية الدور الريادي الذي تلعبه الشركة لخدمة المجتمع المصري، والذي يتبلور من خلال ثلاث اتجاهات رئيسية وهى: (التعليم، الصحة، والرياضة)، تجلى دور المجموعة الرائد فى التعليم من خلال دعمها لبرامج يونيسف للدمج الاجتماعي وحماية الأطفال المهمشين وأسرهم في مصر عن طريق مبادرة "من حقي فرصة"، حيث قامت الشركة منذ بداية المبادرة عام 2019 بالتبرع بمبلغ يقارب 3 ملايين جنيه كمساهمات ناتجة عن بيع أكثر من 192,000 بوليصة حياة وسيارات حتى الآن".

وأضاف عبد الشهيد: "هذا وقد قامت شركة أليانز مصر بدور محوري فى مجال الصحة بالتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لإنتاج 12 مقصورة عزل لخدمة الطواقم الطبية أثناء إجراء تحاليل فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم مراكز البحث والتطوير بمدينة زويل من أجل إنتاج نموذج مبدئي لأول جهاز تنفس صناعي مصنع بالكامل في مصر. ويسعدني أن أعلن عن قيام المجموعة برعاية اللجنة الأولمبية والبارالمبية الدولية كشريك تأميني دولي حصري بدءًا من 2021 وحتى 2028".

حضر المؤتمر كل من أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، ومحمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين - مصر، وتشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر، ومينا عبد الشهيد، الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة أليانز بمصر، ولفيف من كبار الإعلاميين.