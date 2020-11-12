فتوى جديدة من ياسر برهامي بعدم جواز مقولة إلا رسول الله رداً على الإساءة للنبي عليه السلام

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر ياسر برهامي فتوى جديدة بعد رفع المسلمون حول العالم شعار إلا رسول الله، رداً على إساءة فرنسا للإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذت الشعوب الإسلامية قراراً بمقاطعة المنتجات الفرنسية، والتي تعد سلاحاً قوياً بيد الشعوب، وهو ما جعل فرنسا تتراجع بالفعل وتطالب دول العالم الإسلامي بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، بل إن وزير الخارجية الفرنسي جاء إلى مصر وقبل شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب في محاولة منه لتهدئة الأوضاع ووقف المقاطعة.

فتوى من ياسر برهامي بعدم جواز عبارة إلا رسول الله

كما قامت الخارجية بالتراجع، وأصدرت بياناً تقول فيه أن المسلمين في فرنسا جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفرنسي، وتاريخ البلاد، مؤكدةً أن فرنسا تحارب الفكر المتطرف بمشاركة المسلمين في فرنسا، ودعت إلى عدم مقاطعة منتجاتها.

وفي ظل كل ذلك صدرت فتوى من ياسر برهامي بعدم جواز عبارة إلا رسول الله، وجاء ذلك رداً على أحد الأسئلة على موقع أنا السلفي، وكان السؤال حول حكم هذه العبارة نصرة للنبي عليه السلام وتغيير صورة البروفايل بها.

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ورد ياسر برهامي بعدم جواز هذه المقولة، وجاء نص الفتوى كما يلي.