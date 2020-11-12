السعودية: إطلاق أول بطولة نسائية دولية للجولف فى تاريخ المملكة

تنطلق اليوم أول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تقع على مقربة من مدينة جدة.

وتأتي البطولة التي تقام على مدار أربعة أيام برعاية من الشركة السعودية (أرامكو) وبإشراف صندوق الاستثمارات العامة.

وتضم البطولة كوكبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم اللاتي يتنافسن للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشارك في البطولة 108 لاعبات جولف محترفات يتنافسن على 72 حفرة.

ووفقا لصيحفة الرياض، ستحظى أولى بطولات الجولف النسائية للمحترفات في المملكة العربية السعودية بتغطية إعلامية واسعة في مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في إطار فعالية تاريخية هي الأولى من نوعها.

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ونظراً للقيود التي تفرضها جائحة كوفيد 19 لن يسمح للمشاهدين بالتواجد على أرضية ملاعب الجولف خلال فعاليات الجولة الأوروبية للسيدات التي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلا أن عشاق هذه الرياضية على موعد مع تغطية إعلامية دولية لفعالية الافتتاح ومشاهد من وراء الكواليس تنقلها القنوات الرقمية للبطولة.