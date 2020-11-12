الحصر العددي لنتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يصل الهيئة الوطنية..والإعلان الرسمي الأحد

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد القادم برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بعد أن تسلمت نتائج الحصر العددي للجان العامة البالغ عددها 70 لجنة على مستوى 13 محافظة جرت فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
وتلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من وزارة الخارجية الحقيبة الدبلوماسية التى تتضمن نتائج الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين عبر البريد وذلك لإضافتها نتيجة الداخل وإعلانها مجمعة الأحد المقبل.
وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى على تدقيق ومراجعة كافة الأوراق الانتخابية ومطابقة محاضر الاقتراع والفرز وإعادة حساب الارقام المسجلة بالاوراق لتأكد منها.
وتحسب الهيئة الوطنية للانتخابات نصاب الفوز فى الانتخاب وفقا لنص قانون مجلس النواب المتضمن فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وتلقت اللجان العامة أكثر من 90 تظلم من مرشحين لم يحالفهم الحظ بالحصول على الأغلبية المطلقة (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة)، والذين تظلموا من إجراءات الاقتراع والفرز التى تمت داخل 9468 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، حيث قامت بإرسالها إلى الهيئة تباعا حتى تقوم بالفصل فيها.
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