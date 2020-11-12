الحصر العددي لنتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يصل الهيئة الوطنية..والإعلان الرسمي الأحد

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد القادم برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بعد أن تسلمت نتائج الحصر العددي للجان العامة البالغ عددها 70 لجنة على مستوى 13 محافظة جرت فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وتلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من وزارة الخارجية الحقيبة الدبلوماسية التى تتضمن نتائج الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين عبر البريد وذلك لإضافتها نتيجة الداخل وإعلانها مجمعة الأحد المقبل.