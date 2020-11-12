إرشادات المرور للقيادة فى الشبورة العالية

مع بداية فصل الشتاء حذر مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الشبورة المائية العالية فى الصباح الباكر على مناطق القاهرة ومدن القناة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.





وبدورها أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات فى وجود الشبورة حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

ونصحت الإدارة بعدم القيادة فى الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة، وتجنيب السيارة خارج نهر الطريق تماما، وفى حالة تعطل السيارة حال السير وقت الشبورة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كل الأنوار وعدم النزول من السيارة.

كما شددت إدارة المرور على أهمية تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة، مع الالتزام بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت بالإضافة إلى استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخصوصا القادم من الخلف.

وأكدت الإدارة فى إرشاداتها على ضرورة فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخلها حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة، وأن تكون السرعة فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

ولفتت إلى استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك، مع عدم الوقوف بالطريق الذى تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب، وكذا مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، مع عدم تخطى السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

كما نصحت الإدارة العامة للمرور بالسير فى الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.