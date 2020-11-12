مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية عن سيدة

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٠، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة مريم فايز نان لوقا، من مواليد القاهرة بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٩٨.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.