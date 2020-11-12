يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظة بورسعيد اليوم، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، ويرافقه عدد من الوزراء.
وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية في جنيه المحافظات، للوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات وما تم منها خلال الفترة الماضية.
كما يتفقد مدبولي خلال زيارته المشروعات السكانية بالمحافظة، والاستثمارية، والتنموية، ومشروعات الطرق ويناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يتفقد مشروعات محافظة بورسعيد.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.