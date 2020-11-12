مدبولي يتفقد مشروعات محافظة بورسعيد.. اليوم

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظة بورسعيد اليوم، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، ويرافقه عدد من الوزراء.

وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية في جنيه المحافظات، للوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات وما تم منها خلال الفترة الماضية.

كما يتفقد مدبولي خلال زيارته المشروعات السكانية بالمحافظة، والاستثمارية، والتنموية، ومشروعات الطرق ويناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة.