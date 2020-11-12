تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري، في البنوك والصرافات في بداية تعاملات اليوم.

ونظرا لاهتمام المستثمرين في البنوك والبورصات، تحيا مصر يرصد متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم.

أسعار العملات اليوم الخميس 12-11-2020

تتباين أسعار العملات الأجنبية في البنوك المختلفة وفقا لآخر تحديثاتها وفى مقدمتها البنك المركزي والبنك الأهلى المصرى.

تعرف على أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

أسعار العملات اليوم الخميس 12-11-2020

سجل الدولار الأمريكى في مستهل تعاملات اليوم 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو نحو 18.52 جنيه للشراء، و 18.78 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 20.35 جنيه للشراء، و 20.59 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري 17.26 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.99 جنيه للشراء، و 15.19 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتى 4.3358 جنيه للشراء4.3711 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 49.37 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.