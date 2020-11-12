أسعار الذهب اليوم الخميس 12/11/2020.. عيار 21 يسجل 821 جنيها

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أسعار الذهب اليوم الخميس 12/11/2020

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 821 جنيهًا مقابل 820 جنيًها، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 938 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم



وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 0.02 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1877 دولارًا في تمام الساعة 12:45 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.