العماري يبدي ارتياحه للتعاقد على حصة مضمونة من لقاح كورونا للمصريين



أبدى محمد العماري رئيس لجنة الصحة في البرلمان ارتياحه لتعاقد مصر على حصة مضمونة، وأن لها حصة جيدة من هذا اللقاح، وضمان وجود حصة وأنه قد يتم مضاعفة الكمية إذا احتاجنا ذلك.

وشدد العماري على أن المهم في الأمر اختبار هذا اللقاح وضمان عدم وجود آثار جانبية، لافتاً إلى أن مؤسسات علمية طبية ستعطي الضوء الأخضر لبدء استعمال اللقاح الجديد".

واستطرد أنه تعودنا في اللقاحات بالنسبة للمؤسسات المعنية باللقاحات أن ينشر في مجلة علمية، مثمنا تصريحات محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية التي قال فيها :" لقاح كورونا المنتظر يمر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية".

يشار إلى أنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قد أكد إن لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا صنع فى ألمانيا وهو أحد اللقاحات من المرحلة الثالثة فى التجارب الإكلينكية، قائلا:" لم نري ورقة علمية أو بحث علمى فى إحدى المجلات العملية يتحدث عن هذا اللقاح".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا .

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر ب فيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالة وفاة.