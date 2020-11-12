عضو صحة النواب يطالب الحكومة برفع استعداداتها القصوى في المحافظات ضد كورونا

طالب عضو لجنة الصحة في البرلمان عبدالحميد الشيخ وزارة الصحة والسكان مواصلة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وشدد الشيخ علي ضرورة عدم تهاون الوزارة في تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، ومنها الخطوط الساخنة بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف، ومتابعة الوارد عليه.

يشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا .

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر ب فيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالة وفاة.