عاجل.. السيسى لـ رئيس سيريزا اليونانى : نعتز حكومة وشعبا بالعلاقات الثنائية

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومةً وشعباً، بعلاقاتها مع اليونان معبراً عن تقديره لمستوى تطور علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات خلال فترة تولى تسيبراس منصب رئيس وزراء اليونان، متطلعاً إلى مواصلة التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مجمل التطورات الإقليمية.
من جانبه، أعرب تسيبراس عن ترحيب اليونان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر فى كل المجالات فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.
وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل المواقف السياسية والقضايا فى المنطقة، خصوصا الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع فى شرق المتوسط.
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