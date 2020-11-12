عاجل .. السيسى : مهتمون بتعزيز التعاون مع اليونان فى مجالات الطاقة

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقة، خصوصا فى ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمى أو الوطنى داخل مصر.

وأكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان فى مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خصوصا بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الأعضاء، والذى سيمثل محفلاً إقليمياً مهماً فى هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية التى تم أبرامها مؤخراً لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، والتى ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعى والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون فى مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.