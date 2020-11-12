مدافع كرواتيا يشارك أمام تركيا وهو مصاب كورونا واتحاد بلاده: "لم نعرف إلا بين الشوطين"

صرح الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، في بيانٍ له، أن مدافع المنتخب دوماجوي فيدا، قد شارك في المباراة أمام تركيا، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، دون معرفة أحد بإصابته بفيروس كورونا قبل بداية اللقاء.
وقال الاتحاد الكرواتي، بأنه يوم الإثنين الماضي، قد ظهرت نتائج عينات جميع اللاعبين للكشف عن فيروس كورونا "سلبية"، بما فيهم فيدا مدافع بشكتاش التركي، ثم خضع اللاعبين لمسحة أخرى صباح الأربعاء قبل المباراة الودية أمام تركيا، كإجراء روتيني.
وعلم مسؤولو الاتحاد الكرواتي بنتائج العينات بين شوطي اللقاء، حيث لعب فيدا الشوط الأول بالكامل وتسبب في ركلة جزاء، وبمعرفة المدرب الكرواتي بالنتيجة الإيجابية لعينته قرر استبداله بفيليب أورموفيتش، بين الشوطين.
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وخضع فيدا، البالغ عمره 31 عاما، للعزل الذاتي على الفور، وجاءت عينته الثانية إيجابية.
وقال المنتخب الكرواتي، إن اللاعب سيقضي الأيام المقبلة في العزل الذاتي في إسطنبول، بينما سيسافر المنتخب إلى ستوكهولم لمواجهة السويد يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.
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