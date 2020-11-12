السيسي: بشكر رئيس البرلمان اليوناني على إيصال صوت مصر لبرلمانات أوروبا

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لرئيس البرلمان اليوناني على هامش زيارته للعاصمة أثينا، على إيصال صوت مصر لبرلمانات أوروبا، حيث التقى صباح اليوم في أثينا مع السيد كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني.

ووجه السيسي الشكر لرئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أمس، على حسن استقبالها، قائلا :" اشكرك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أنه زار اليونان ثلاثة مرات خلال السنوات الخمسة الماضية مما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس أن مصر تقف الى جانب اليونان ضد اى تصعيد او عمليات استفزازية فى شرق المتوسط وفى اطار احترام قواعد القانون الدولي.

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وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوي الإقليمي أو الوطني داخل مصر.