السيسي يؤكد على أهمية التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة (بث مباشر)

أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع علي ميثاقه من قبل دوله الاعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًا هامًا في هذا الإطار، بالاضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لرئيس البرلمان اليوناني على هامش زيارته للعاصمة أثينا، على إيصال صوت مصر لبرلمانات أوروبا، حيث التقى صباح اليوم في أثينا مع السيد كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني.

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ووجه السيسي الشكر لرئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أمس، على حسن استقبالها، قائلا :" اشكرك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أنه زار اليونان ثلاثة مرات خلال السنوات الخمسة الماضية مما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس أن مصر تقف الى جانب اليونان ضد اى تصعيد او عمليات استفزازية فى شرق المتوسط وفى اطار احترام قواعد القانون الدولي.