تعرف على أهم مباريات اليوم .. منتخبنا الأوليمبي في مواجهة كوريا الجنوبية

تستمر اليوم مباريات الأجندة الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تستمر من 9 نوفمبر إلى 17 من نفس الشهر. وتلعب اليوم منافسات كل من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، وتصفيات كأس الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس العالم، كما يواجه منتخبنا الأوليمبي اليوم منتخب كوريا الجنوبية في إطار الإستعداد لأولمبياد طوكيو، وإليكم جدول بأهم مباريات اليوم: البطولة الدولية للإستعداد لأولمبياد طوكيو:



مصر الأوليمبي X كوريا الجنوبية الأوليمبي 8:00 مساءا تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022: أوغندا X جنوب السودان 3:00 مساءا

الكاميرون X موزمبيق 6:00 مساءا

الكونغو X إي سواتيني 6:00 مساءا

زامبيا X بوتسوانا 6:00 مساءا

كاب فيردي X رواندا 6:00 مساءا

غانا X السودان 6:00 مساءا

الجزائر X زيمبابواي 9:00 مساءا

الجابون X جامبيا 9:00 مساءا

كوت ديفوار X مدغشقر 9:00 مساءا كوت ديفوار X مدغشقر 9:00 مساءا تصفيات كأس الأمم الأوروبية: صربيا X أسكتلندا 7:00 مساءا

جورجيا X مقدونيا الشمالية 7:00 مساءا

المجر X أيسلندا 9:45 مساءا

أيرلندا الشمالية X سلوفاكيا 9:45 مساءا أيرلندا الشمالية X سلوفاكيا 9:45 مساءا تصفيات كأس العالم – أمريكا الجنوبية: بوليفيا X الإكوادور 10:00 مساءا



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