جامعة أسيوط تجدد تعاونها المشترك مع مصر للسياحة للعام الخامس على التوالي

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أماني الترجمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة وذلك خلال زيارتها للجامعة لتوقيع تجديد العقد المبرم بين الجانبين، بحضور وفد من الشركة والذي يضم مها الششتاوى رئيس قطاع الفرع، ومؤمن العمدة مدير فرع أسيوط، وسحر جمال مدير فرع المكتب بجامعة أسيوط.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن تجديد العقد يأتي استكمالاً للشراكة المبرمة بين الجانبين بداية من عام 2016، والهادفة إلى التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم داخل الجمهورية وخارجها وكذلك أداء المهام العلمية والقيام بالبعثات والمنح والاشتراك في المؤتمرات العلمية وذلك يتطلب السفر الجوى، وهو ما استلزم لهذا تخصيص مقر داخل الحرم الجامعي كفرع للشركة لتسهيل إجراءات الاستعلام والحجز لأسرة الجامعة من المنتسبين إليها.

ونصت بنود الاتفاق على قيام شركة مصر للسياحة بحجز وإصدار التذاكر المطلوبة للجامعة على خطوط مصر للطيران وذلك طبقاً لقرار رئيس جلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 وكذلك جواز إسناد تنفيذ رحلات السياحة الداخلية والخارجية وحجز الفنادق والأتوبيسات ورحلات العمرة والحج وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تقديم شركة مصر للسياحة تخفيض وقدره 10% من أساس سعر كل تذكرة يتم إصدارها وكذلك جميع الخدمات السياحية المقدمة من الشركة وذلك من شأنه الإسهام فى إثراء الحركة العلمية.

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وعلى هامش الزيارة، استقبل الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد الشركة مؤكداً على حرص إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال إلى توسيع أوجه الشراكة مع كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة والتي تقدم خدمات متنوعة للجامعة ومنتسبيها، لافتاً أن شركة مصر للسياحة تعد واحدة من تلك المؤسسات التي نجحت عبر السنوات السابقة في اكتساب ثقة إدارة الجامعة في المجال السياحي، موجهاً شكره لأعضاء الوفد لجهودهم في تيسير الخدمات السياحية لأسرة الجامعة خاصة السياحة العلمية والمتضمنة انتقال كوادر وأبناء الجامعة إلى الجامعات الأخرى على المستويين الدولي والعالمي للمشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية بما يسهم فى تعزيز الحركة العلمية بالجامعة.