ترقب عالمي .. السياحة تعلن تفاصيل أكبر كشف أثري في سقارة غدا

يعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بعد غد السبت تفاصيل أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي.