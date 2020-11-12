التنمية المحلية: 1.9 مليار جنيه للقضاء على عزلة التجمعات الريفية

كشف محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن خطة الوزارة لمعالجة واحدة من أهم تحديات التنمية فى التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية بمبادرة "حياة كريمة" والتى يبلغ عددها 375 تجمعا ريفيا فى 14 محافظة ويعيش فيها حوالى 4.5 مليون مواطن مصرى.





وقال شعراوى، إن الوزارة من خلال المحافظات تنفذ مشروعات فى قطاعى الطرق والنقل والإنارة العامة باستثمارات إجمالية حوالى 1.9 مليار جنيه.

وأضاف أن سوء حالة الطرق وغياب خدمات الإنارة العامة كانتا من أبرز التحديات التنموية التى تواجه التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، حيث انعكس تدنى جودة هذه الخدمات سابقاً على مستوى الاتصالية الجغرافية للسكان الريفيين وقلل من قدرتهم على الوصول لمرافق تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية، ما أثر سلباً على الوضع الاقتصادى فى الريف نتيجة نقص قدرتهم على الوصول للمراكز الحضرية والأسواق وحركة البضائع وانتقال العمالة، فضلًا عن الأبعاد المجتمعية المتعلقة بغياب هذه الخدمات والمتمثلة فى الحد من قدرة السيدات والفتيات على التنقل بحرية والاستفادة من فرص التنمية، وصعوبة الحصول على بعض الخدمات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تحسين خدمات الطرق والإنارة العامة كان مطلباً ملحاً لمواطنى التجمعات الريفية المستهدفة، لذا فقد بادرت الوزارة بتوجيه المحافظات نحو إعطاء أولوية لمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق وخدمات الإنارة العامة وإنشاء الكبارى فوق المجارى المائية، ضمن خطة استثمارات مبادرة "حياة كريمة" والتى تشرف عليها الوزارة ويبلغ حجم استثماراتها الإجمالية فى مختلف القطاعات خلال العامين الماليين 2019/2020 ، 2020/2121 حوالى 13 مليار جنيه.

وأكد شعراوى أن الوزارة تحرص على تكامل الاستثمارات الموجهة للتجمعات الريفية المستهدفة بما تؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو إحداث تحسن مستمر ومستدام فى الأوضاع المعيشية لمواطنى هذه التجمعات تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تكامل هذه الاستثمارات مع المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة فى السنوات الستة الأخيرة وأهما الاستثمارات فى المحاور التنموية والطرق الإقليمية والاستثمارات غير المسبوقة فى قطاع الكهرباء.

وقال وزير التنمية المحلية إنه لا يمكن تحقيق هذا التكامل وتعزيز شعور المواطنين الريفيين فى التجمعات المستهدفة بأنهم جزء من هذه الاستثمارات القومية بدون الاهتمام بالطرق المحلية وخدمات الإنارة العامة الداخلية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تسهم فى ربط مواطنى التجمعات المستهدفة بمحاور التنمية وشبكات الطرق الكبرى وتضمن استفادتهم من الوفرة غير المسبوقة فى قدرات شبكات الكهرباء القومية التى تحققت على مدار السنوات الستة الماضية، فضلاً عن أن الاستثمار فى الطرق المحلية وخدمات الإنارة العامة يضمن استفادة المواطنين من الاستثمارات الأخرى التى يتم ضخها فى إطار مبادرة "حياة كريمة" بقطاعات الصحة والتعليم والشباب ومياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية أنه تم ضخ استثمارات بحوالى مليار جنيه بقطاع الطرق والنقل ضمن استثمارات المرحلة الأولى والثانية لمبادرة "حياة كريمة"، وتضمنت هذه الاستثمارات 350 مشروعاً طرق بأطوال حوالى 550 كيلو متر وإنشاء ورفع كفاءة 32 كوبرى.

وأضاف أن استثمارات التنمية المحلية فى قطاع الإنارة العامة تضمنت 482 مشروعاً باستثمارات إجمالية 900 مليون جنيه تشمل رفع قدرات شبكة الكهرباء العامة من خلال توريد وتركيب المحولات، ومضاعفة أعداد أعمدة الانارة العامة والكشافات لتغطية كل طرق وشوارع التجمعات الريفية المستهدفة وإحلال وتجديد أسلاك شبكات الكهرباء.

وأوضح أن المحافظات نجحت فى نهو تنفيذ 188 كيلو من شبكات الطرق المستهدفة حتى الآن، كما انتهت من تنفيذ 125 مشروعا من مشروعات قطاع الإنارة العامة، وجار الانتهاء من باقى المشروعات قبل نهاية العام المالى الجارى.