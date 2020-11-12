رئيس الوزراء : سوق الخضار الجديدة فى بورسعيد نقلة نوعية

أثنى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على النقلة النوعية التى تحققت بإنشاء سوق الخضار الجديدة ببورسعيد، واصفا إياها بالسوق الحضارية المنظم، بعد أن كان فى السابق عبارة عن سوق عشوائية.





وأكد رئيس الوزراء، أن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير فى تحسين جودة الحياة، سواء للعاملين فى هذه الأسواق، أو جمهور المتعاملين معها.

جاء ذلك جولته والوفد المرافق فى بورسعيد بتفقد سوق الخضار الجديد، اليوم الخميس.

ومن جانبه، أشار عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن هذه السوق مُقامة على مساحة 21 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائه 200 مليون تقريبا، وأقيم على أرض السوق العشوائية القديمة.

وأضاف أن السوق تضم 32 محل خضار جملة، و6 محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، بالإضافة إلى 69 محل قطاعى، و3 محلات عطارة، و6 محلات لحوم ودواجن منها منفذ بيع لحوم خاص بالمحافظة، ويوجد بالسوق مقران لبنكى القاهرة ومصر، و16 محلا تجاريا بدورين، كما تضم السوق الجديدة 8 مطاعم بدورين وتراس.