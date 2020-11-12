المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى يناقش آثار كورونا على الاقتصاد

تعقد جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، وبينار تستضيف فيه الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية لمناقشه "آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى والدولى.. الفرص والتحديات"، يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجارى بقصر الزعفران فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.





يهدف الحوار، الذى تديره الدكتور يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بالجامعة، إلى مناقشة أولويات التوجه الاقتصادى فى مصر لمواجهة الجائحة، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى. يشارك فى الوبينار نخبة من المتخصصين من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة وكذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعى السياسة في مصر.

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