منها شبكات المرافق.. مدبولى يتفقد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ببورسعيد

رافق رئيس الوزراء كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تأتى زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد، فى إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على المعوقات التى قد تواجه تنفيذها، للتغلب عليها.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه جولتهم بالمحافظة بتفقد وحدة التغيرات المكانية التابعة لمحافظة بورسعيد، واستمع إلى شرح من العاملين بالوحدة عن مراحل رصد المخالفات والتعامل معها، إذ يتلقى المركز تقريرًا يوميًا يرصد مواقع وإحداثيات التغيرات والمخالفات، وعلى الفور يقوم المركز بإبلاغ المحافظة وإرسال فريق يرصد ويصور المخالفة على الأرض، ثم يلى ذلك تكليف فريق من الحى والجهات الأمنية المعنية لإزالة المخالفة فورًا.

وخلال ذلك، شاهد رئيس الوزراء صورًا لنوعيات المخالفات المرتكبة، إذ شدد على ضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ الإزالة، وإثبات ذلك بالصور، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رصد للتعديات دون ازالتها من جذورها.

عقب ذلك، توجه رئيس الوزراء لتفقد مركز معلومات شبكات المرافق، الذى يستهدف الحفاظ على البنية التحتية ووضعها على خرائط وربطها مساحياً على شبكة إحداثيات الجمهورية، مكونًا بذلك قاعدة بيانات علمية دقيقة ومتكاملة، باستخدام أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية (Gis)، ومستعينًا بالتقنيات العلمية والفنية الحديثة، حيث يتيح لجميع الأجهزة المعنية والمتخصصة معرفة أماكن تلك الشبكات بكل دقة.

وتتمثل آلية العمل بالمركز فى قيام إدارة خدمة العملاء باستقبال العميل واستلام كافة الأوراق المطلوبة منه، ومعرفة نوع المشروع وعنوانه، ثم تحرير أمر تنفيذ أعمال، ثم تقوم إدارة العمل الميدانى باستلام أمر تنفيذ أعمال ودفع طاقم عمل ميدانى مزودة بأحدث الأجهزة المساحية وأجهزة الكشف عن المرافق، لتتم أعمال الرفع المساحى الكامل واكتشاف المرافق بالمشروع.