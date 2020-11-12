مصطفى مدبولي يتفقد سوق الخضار الجديد ببورسعيد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته والوفد المرافق في بورسعيد بتفقد سوق الخضار الجديد.
وأشار المحافظ إلى أن هذا السوق مُقام على مساحة 21 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائه 200 مليون جنيه تقريبا، لافتا إلى أنه أقيم على أرض السوق العشوائي القديم، ويضم 32 محل خضار جملة، و6 محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، بالإضافة إلى 69 محل قطاعي، و3 محلات عطارة، و6 محلات لحوم ودواجن منها منفذ بيع لحوم خاص بالمحافظة، ويوجد بالسوق مقران لبنكي القاهرة و مصر، و١٦ محلا تجاريا بدورين، كما يضم السوق الجديد 8 مطاعم بدورين وتراس.
وقد أثنى مدبولي على النقلة النوعية التي تحققت بإنشاء هذا السوق الحضاري المنظم، بعد أن كان في السابق عبارة عن سوق عشوائي، وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، سواء للعاملين في هذه الأسواق، أو جمهور المتعاملين معها.
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